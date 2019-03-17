Бил заслуженно: СК оправдал участкового, обвиняемого в избиении инвалида с собакой

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-17T12:09:01+03:00

В конфликте между полицейским и инвалидом поставили точку. Фото: СОЦСЕТИ.

Следователи поставили точку в скандальной истории с участковым и владельцем собаки, который утверждал, что полицейский его избил [видео]

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Новосибирские следователи не нашли нарушений в действиях участкового в произошедшем в начале этого года скандале с владельцем собаки.

Почему глядя на один и тот же ролик, люди видят разное? Комментирует юрист Сергей Егоров. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Тогда инцидент вызвал большой резонанс в обществе, поделив сибиряков на два лагеря. Одни — поддерживали участкового, другие — оправдывали инвалида с собакой.

Константин уверяет, что стал жертвой пьяного полицейского и против него сфабриковали дело.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Напомним, инцидент произошел утром 4 января, но получил огласку в конце месяца, когда дочь хозяина собаки Снежана сделал пост в Инстаграме. Девушка объявила, что сотрудник полиции избил инвалида-сердечника из-за собаки без намордника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/689003" frameborder="0"></iframe> Видео с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на "пьяного" участкового.

Позже КП-Новосибирск опубликовала видео с камер наблюдения, которые засняли конфликт участкового и инвалида-сердечника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/688319" frameborder="0"></iframe> Полицейского обвинили в избиении инвалида из-за собаки.

При этом часть пользователей соцсетей была уверена, что сотрудник был пьян, другие считали, что под градусом хозяин стаффордширского терьера. МВД и СКР проводили проверку по нашумевшему делу, разбираясь, кто же из участников конфликта виноват. Отметим, что по заключению медиков именно полицейский оказался трезв, чего не скажешь о владельце собаки.

Заключение медиков от 4 января: сотрудник полиции был трезв.

— Действия сотрудника полиции проверены в рамках доследственной проверки, каких-либо нарушений и противоправных действий с его стороны не установлено. По результатам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — рассказал «КП» — Новосибирск» представитель СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Инвалид заявил, что его избил пьяный полицейский из-за собаки без намордника

В Новосибирске произошел конфликт между полицейским и владельцами собаки. О нем рассказала Снежана, дочь одного из участников потасовки. По словам девушки, все началось с того, что ее родители, с которыми была собака, повстречали на улице участкового.

- К ним обратился гражданин в форме сотрудника полиции, от которого исходил резкий запах алкоголя, речь его была спутана и глаза были «стеклянные», с вопросом: «Почему собака без намордника?» Собака была на поводке, а ношение намордника при присутствующем поводке необязательно (подробнее).

«Человек двадцать на нас летят с автоматами, а один кричит: «Я собаку застрелю!» - так описали конфликт владельцы собаки

— Я сидел на корточках, грел собаке лапы. Подошел мужчина в форме, - рассказал «Комсомольской правде»-Новосибирск» Константин. - Я не помню, как он сказал. «Где намордник», или «Почему собака не в наморднике»... Говорю: «Собака на поводке». Тут жена подошла. Я когда вставал, смотрю на него, а он — в непотребном виде, его шатает и запах... Там прям свежаком таким... Жетона на нем нету (подробнее).

«Стоит мужчина на коленях, а полицейский наносит удары»: мы нашли свидетеля конфликта участкового и владельца собаки

В прямой эфир Радио «Комсомольская правда» позвонила женщина, которая, уверяет, что видела стычку:

«Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары», - свидетельница рассказала об инциденте в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- В окно своего киоска я увидела, что со стороны Титова, 30 шла пара. За ними бежал полицейский. Затем они скрылись за киоск. Далее я услышала удар. Это был удар в стену киоска. Я выбежала, увидела, что стоит мужчина на коленях, прикрывает собаку. Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары. Потом он схватился за ошейник собаки, стал его как-то перекручивать (подробнее).

«Изымать зверюгу»: эксклюзивные кадры с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на «пьяного» участкового

В редакцию «КП»-Новосибирск» прислали видео с камер наблюдения, которое расставляет все точки над «i» в конфликте владельцев стаффордширского терьера и сотрудника МВД (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU