Бил заслуженно: СК оправдал участкового, обвиняемого в избиении инвалида с собакой
Новосибирские следователи не нашли нарушений в действиях участкового в произошедшем в начале этого года скандале с владельцем собаки.
Почему глядя на один и тот же ролик, люди видят разное? Комментирует юрист Сергей Егоров. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Тогда инцидент вызвал большой резонанс в обществе, поделив сибиряков на два лагеря. Одни — поддерживали участкового, другие — оправдывали инвалида с собакой.
Константин уверяет, что стал жертвой пьяного полицейского и против него сфабриковали дело.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Напомним, инцидент произошел утром 4 января, но получил огласку в конце месяца, когда дочь хозяина собаки Снежана сделал пост в Инстаграме. Девушка объявила, что сотрудник полиции избил инвалида-сердечника из-за собаки без намордника.
Видео с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на "пьяного" участкового.
Позже КП-Новосибирск опубликовала видео с камер наблюдения, которые засняли конфликт участкового и инвалида-сердечника.
Полицейского обвинили в избиении инвалида из-за собаки.
При этом часть пользователей соцсетей была уверена, что сотрудник был пьян, другие считали, что под градусом хозяин стаффордширского терьера. МВД и СКР проводили проверку по нашумевшему делу, разбираясь, кто же из участников конфликта виноват. Отметим, что по заключению медиков именно полицейский оказался трезв, чего не скажешь о владельце собаки.
Заключение медиков от 4 января: сотрудник полиции был трезв.
— Действия сотрудника полиции проверены в рамках доследственной проверки, каких-либо нарушений и противоправных действий с его стороны не установлено. По результатам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — рассказал «КП» — Новосибирск» представитель СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Инвалид заявил, что его избил пьяный полицейский из-за собаки без намордника
В Новосибирске произошел конфликт между полицейским и владельцами собаки. О нем рассказала Снежана, дочь одного из участников потасовки. По словам девушки, все началось с того, что ее родители, с которыми была собака, повстречали на улице участкового.
- К ним обратился гражданин в форме сотрудника полиции, от которого исходил резкий запах алкоголя, речь его была спутана и глаза были «стеклянные», с вопросом: «Почему собака без намордника?» Собака была на поводке, а ношение намордника при присутствующем поводке необязательно (подробнее).
«Человек двадцать на нас летят с автоматами, а один кричит: «Я собаку застрелю!» - так описали конфликт владельцы собаки
— Я сидел на корточках, грел собаке лапы. Подошел мужчина в форме, - рассказал «Комсомольской правде»-Новосибирск» Константин. - Я не помню, как он сказал. «Где намордник», или «Почему собака не в наморднике»... Говорю: «Собака на поводке». Тут жена подошла. Я когда вставал, смотрю на него, а он — в непотребном виде, его шатает и запах... Там прям свежаком таким... Жетона на нем нету (подробнее).
«Стоит мужчина на коленях, а полицейский наносит удары»: мы нашли свидетеля конфликта участкового и владельца собаки
В прямой эфир Радио «Комсомольская правда» позвонила женщина, которая, уверяет, что видела стычку:
«Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары», - свидетельница рассказала об инциденте в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
- В окно своего киоска я увидела, что со стороны Титова, 30 шла пара. За ними бежал полицейский. Затем они скрылись за киоск. Далее я услышала удар. Это был удар в стену киоска. Я выбежала, увидела, что стоит мужчина на коленях, прикрывает собаку. Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары. Потом он схватился за ошейник собаки, стал его как-то перекручивать (подробнее).
«Изымать зверюгу»: эксклюзивные кадры с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на «пьяного» участкового
В редакцию «КП»-Новосибирск» прислали видео с камер наблюдения, которое расставляет все точки над «i» в конфликте владельцев стаффордширского терьера и сотрудника МВД (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU