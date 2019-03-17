Уехал из дома на машине: в Бердске пропал мужчина на белой «Тойота Премио»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-17T09:49:09+03:00

Мужчина уехал на машине из дома и до сих пор о нем ничего не известно. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

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В Бердске Новосибирской области пропал 29-летний Руслан Олегович Романченко. 15 марта он уехал из дома на машине — белой Toyota Corona Premio и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

— Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-зеленые, волосы русые. В день пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, темные джинсы и темные ботинки. Из особых примет — у бердчанина на левой руке есть татуировка, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Всех, кто что-либо знает о пропавшем мужчине, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «Лиза Алерт») или 112.

У пропавшего мужчины на руке есть татуировка. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU