Уехал из дома на машине: в Бердске пропал мужчина на белой «Тойота Премио»
В Бердске Новосибирской области пропал 29-летний Руслан Олегович Романченко. 15 марта он уехал из дома на машине — белой Toyota Corona Premio и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
— Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-зеленые, волосы русые. В день пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, темные джинсы и темные ботинки. Из особых примет — у бердчанина на левой руке есть татуировка, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Всех, кто что-либо знает о пропавшем мужчине, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «Лиза Алерт») или 112.
У пропавшего мужчины на руке есть татуировка. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
ИСТОЧНИК KP.RU