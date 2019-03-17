2019-03-17T09:34:38+03:00
Общество

«Чемодан вскрыли»: сибирячка осталась без новых духов по прилете в Москву из Новосибирска

Жительница Новосибирска пожалела, что не упаковала чемодан в пленку
Надежда ЯРКОВА
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У сибирячки из багажа пропали духи после прилета в столицу.У сибирячки из багажа пропали духи после прилета в столицу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Расстроенная сибирячка написала заявление о краже в полицию в аэропорту Домодедово, хотя понимает, что за духами, если их найдут, не вернется.

— Прилетела в Москву, обнаружила, что чемодан вскрыли и украли духи. В авиакомпании сказали обращаться в полицию в место прилета, в Домодедово. Приехала в Домодедово и через весь аэропорт я пошла на разборки. Духи новые, конечно, жалко, но, как адекватный человек, я понимаю, что их уже не вернуть. Но вот наказать тех, кто рылся в моих вещах, я считаю надо. Это так мерзко, — поделилась произошедшим на своей странице в Фейсбуке жительница Новосибирска Екатерина Пивченко.

Она отметила, что в полиции заявление приняли, сказав, что проверят камеры и возможно надо будет позже прилететь в случае необходимости при расследовании. При этом стоимость билета в разы превысит потерю и лететь за духами смысла нет.

— В общем талон дали, может хоть кого-то тряхнут. Так что упаковывайте все в пленку, замки вскрывают, с пленкой тяжелее, — добавила сибирячка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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