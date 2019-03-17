2019-03-17T08:30:01+03:00
Общество

«Родители с детьми скачут по этой каше»: сибирячка пожаловалась на отсутствие дороги возле детсада на Затулинке

Из-за растаявшего снега дорога на Затулинском жилмассиве стала непроходимой для местных жителей
Надежда ЯРКОВА
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Жительница Затулинки рассказала о плачевном состоянии дорог возле детского сада. Фото: Татьяна Женькина.Жительница Затулинки рассказала о плачевном состоянии дорог возле детского сада. Фото: Татьяна Женькина.
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Жительница Новосибирска возмущена работой администрации, которая всю зиму не чистила дороги, а сейчас, с приходом тепла, они превратились в сплошное месиво.

— Мой ребенок ходит в детский сад № 191 по улице Зорге на жилмассиве «Затулинский». Уже неделю как потеплело, и к детскому саду не подойти, поскольку администрация не чистила свою территорию зимой и не соизволит почистить сейчас. Родители с детьми скачут по этой каше, обойти негде, — описала состояние дорог возмущенная местная жительница Татьяна Женькина.

Сибирячка добавила, что такая ситуация с дорогами на жилмассиве каждый год.

— Причем администрация строго следит за чисткой дворов управляющей компании, а свою территорию не видят, — отметила местная жительница.

По словам женщины, дороги не очищали зимой, поэтому сейчас весь снег превратился в грязь. Фото: Татьяна Женькина.

По словам женщины, дороги не очищали зимой, поэтому сейчас весь снег превратился в грязь. Фото: Татьяна Женькина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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