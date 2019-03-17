«Родители с детьми скачут по этой каше»: сибирячка пожаловалась на отсутствие дороги возле детсада на Затулинке
Жительница Новосибирска возмущена работой администрации, которая всю зиму не чистила дороги, а сейчас, с приходом тепла, они превратились в сплошное месиво.
— Мой ребенок ходит в детский сад № 191 по улице Зорге на жилмассиве «Затулинский». Уже неделю как потеплело, и к детскому саду не подойти, поскольку администрация не чистила свою территорию зимой и не соизволит почистить сейчас. Родители с детьми скачут по этой каше, обойти негде, — описала состояние дорог возмущенная местная жительница Татьяна Женькина.
Сибирячка добавила, что такая ситуация с дорогами на жилмассиве каждый год.
— Причем администрация строго следит за чисткой дворов управляющей компании, а свою территорию не видят, — отметила местная жительница.
По словам женщины, дороги не очищали зимой, поэтому сейчас весь снег превратился в грязь. Фото: Татьяна Женькина.
ИСТОЧНИК KP.RU