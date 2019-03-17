Опасность под снегом: новосибирские спасатели вытащили из заброшенного погреба лабрадора
Инцидент случился в Октябрьском районе Новосибирска. Спасатели МАСС вытащили из заброшенного погреба, упавшую туда собаку.
— Во время вечерней прогулки за домом на улице Бориса Богаткова, хозяйка с собакой породы лабрадор едва не упала в заброшенный погреб в глубоком снегу. Со слов хозяйки, она вела собаку по тропинке, и неожиданно собака провалилась под землю,— рассказали в пресс-службе МАСС.
Ближайший экипаж спасателей прибыв на место происшествия, вытащили собаку из погреба.
— Опасное место с открытым погребом спасатели огородили сигнальной лентой и закидали бревнами, — добавили в ведомстве.
Опасное место спасатели огородили сигнальной лентой. Фото: МАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU