Опасность под снегом: новосибирские спасатели вытащили из заброшенного погреба лабрадора

СЕГОДНЯ 07:20 2019-03-17T07:43:47+03:00

Женщина едва не провалилась в яму вместе с собакой. Фото: МАСС.

Собака провалилась под землю во время вечерней прогулки с хозяйкой

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Инцидент случился в Октябрьском районе Новосибирска. Спасатели МАСС вытащили из заброшенного погреба, упавшую туда собаку.

— Во время вечерней прогулки за домом на улице Бориса Богаткова, хозяйка с собакой породы лабрадор едва не упала в заброшенный погреб в глубоком снегу. Со слов хозяйки, она вела собаку по тропинке, и неожиданно собака провалилась под землю,— рассказали в пресс-службе МАСС.

Ближайший экипаж спасателей прибыв на место происшествия, вытащили собаку из погреба.

— Опасное место с открытым погребом спасатели огородили сигнальной лентой и закидали бревнами, — добавили в ведомстве.

Опасное место спасатели огородили сигнальной лентой. Фото: МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU