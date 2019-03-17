2019-03-17T06:20:21+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 17 марта похолодает до минус 5 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в воскресенье, 17 марта
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе ожидается снег и слабая метель.Сегодня в городе ожидается снег и слабая метель.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет небольшой снег, метели, температура днем составит минус 5 градусов.

— В воскресенье, 17 марта в Новосибирске ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, на дорогах сильная гололедица. Температура днем будет минус 3-5 градусов, к ночи похолодает до минус 7-9 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, слабые метели, ночью по востоку местами умеренный снег. На дорогах сильный гололед. Дневная температура будет в пределах минус 2-7 градусов, ночная около минус 7-12 градусов, при прояснениях до минус 17 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег с дневной температурой до минус 4 градусов и ночной до минус 13 градусов. Начало следующей недели будет таким же относительно морозным с осадками в виде снега. Лишь к концу недели ожидается небольшое потепление до плюс 2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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