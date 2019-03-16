Эскимосы бы одобрили: город из настоящих иглу скоро растает в Новосибирске

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-16T16:40:08+03:00

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Совсем скоро весна окончательно расправится со снегом и льдом. И, конечно, с городом иглу, который возводят на Обском водохранилище во время фестиваля. В этом году построить домики приехали 260 человек, а именно 60 команд.

«Город эскимосов» до сих пор расширяется. Последний домик там возвели 8 марта. А полюбоваться с высоты птичьего полета на необычный город предложил Станислав Ражев. Он выложил ролик в соцсети.

— Кстати, там реально живут люди, — добавил автор ролика.

Официально участники переночевали в своих иглу один раз во время фестиваля. Но от шуток в соцсетях это их не избавило. Многие с грустью прокомментировали, что подобное строительство — сейчас самый доступный вариант жилья в стране, правда только на зиму.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/697550" frameborder="0"></iframe> Настоящий город из иглу в Новосибирске с высоты птичьего полета.Автор видео: Станислав Ражев

ИСТОЧНИК KP.RU