2019-03-16T16:40:08+03:00
Общество

Эскимосы бы одобрили: город из настоящих иглу скоро растает в Новосибирске

Несмотря на теплую погоду, люди продолжают строить иглу
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Последний домик на водохранилище возвели 8 марта. Фото: Иглу-2019 "Город эскимосов"Последний домик на водохранилище возвели 8 марта. Фото: Иглу-2019 "Город эскимосов"
Изменить размер текста:

Совсем скоро весна окончательно расправится со снегом и льдом. И, конечно, с городом иглу, который возводят на Обском водохранилище во время фестиваля. В этом году построить домики приехали 260 человек, а именно 60 команд.

«Город эскимосов» до сих пор расширяется. Последний домик там возвели 8 марта. А полюбоваться с высоты птичьего полета на необычный город предложил Станислав Ражев. Он выложил ролик в соцсети.

— Кстати, там реально живут люди, — добавил автор ролика.

Официально участники переночевали в своих иглу один раз во время фестиваля. Но от шуток в соцсетях это их не избавило. Многие с грустью прокомментировали, что подобное строительство — сейчас самый доступный вариант жилья в стране, правда только на зиму.

Настоящий город из иглу в Новосибирске с высоты птичьего полета.Автор видео: Станислав Ражев

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропали без вести: в Новосибирске ищут лысого пенсионера и высокого студента
«Найдена. Погибла»: волонтеры сообщили о смерти пропавшей при загадочных обстоятельствах сибирячки
«Спасибо, что живой»: на «Мерседес» сибиряка свалилась гора кирпичей со строящегося дома
Курит за рулем и матерится на детей: новосибирцев возмутило поведение водителя автобуса
Как россыпь бриллиантов: эти фото и видео песка под микроскопом от сибирского мастера удивят вас
«Спинку решил почесать»: минивэн перевернулся у столба на бок в Новосибирске
Не надо строить поликлинику: активисты выступают против нового здания
Наблюдатель из США: американский самолет-разведчик пролетел над Новосибирском
Собака в наморднике — как ребенок в наручниках: Митя Фомин раскритиковал инициативу Госдумы
Погода в Новосибирске на день: 16 марта будет 1 градус тепла
Хорошо, что не на голову: при уборке снега с крыши пострадали вывески магазинов
Совет старейшин: известные новосибирцы обсудили последнюю пятилетку развития города
Переходи на сторону зла: Имперский штурмовик из «Звездных войн» удивляет новосибирцев
Йети по имени «NETI»: новым символом спортивной команды технического университета станет снежный человек