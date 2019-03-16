Пропали без вести: в Новосибирске ищут лысого пенсионера и высокого студента

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-16T14:51:00+03:00

Оба мужчины пропали 14 марта в разных частях города. Фото: Лиза Алерт в Новосибирске

Пожилой мужчина исчез после того как доехал в такси до дома, а юноша не вернулся к родственникам после того, как ушел в университете

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске объявили поиски двух человек.

Первый — 63-летний Владимир Николаевич Шеин. Он 14 марта вышел с работы на заводе, сел в такси, доехал до дома и пропал.

— Мы прозвонили всех друзей, знакомых, нашли коллег по работе, нашли таксиста. По всем вводным он вышел из машины, куда пошел дальше — устанавливаем, — рассказала «КП»-Новосибирск» руководитель отряда Алеся Яблонских.

Рост мужчины 170 сантиметров.

— У него голубые глаза. Мужчина лысый. Он было одет черную легкую куртку, серые в белую крапинку брюки, коричневые ботинки, черную кепку, — описали в отряде пенсионера.

Второй пропавший — Владимир Алексеевич Мокеев. Ему 22 года, он студент СибУПК. Он ушел 14 марта в университет, но домой не вернулся.

Юноша высокий и худощавый, ростом в 180 сантиметров. Он был одет в серую с капюшоном кофту, темно-синюю ветровку, темно-синие джинсы и серо-синие кроссовки. У него карие глаза и темные волосы.

Родственники обоих пропавших подали заявления в полицию.

Если вы что-нибудь знаете о пропавших, то сообщите, пожалуйста информацию по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU