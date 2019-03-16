Пропали без вести: в Новосибирске ищут лысого пенсионера и высокого студента
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске объявили поиски двух человек.
Первый — 63-летний Владимир Николаевич Шеин. Он 14 марта вышел с работы на заводе, сел в такси, доехал до дома и пропал.
— Мы прозвонили всех друзей, знакомых, нашли коллег по работе, нашли таксиста. По всем вводным он вышел из машины, куда пошел дальше — устанавливаем, — рассказала «КП»-Новосибирск» руководитель отряда Алеся Яблонских.
Рост мужчины 170 сантиметров.
— У него голубые глаза. Мужчина лысый. Он было одет черную легкую куртку, серые в белую крапинку брюки, коричневые ботинки, черную кепку, — описали в отряде пенсионера.
Второй пропавший — Владимир Алексеевич Мокеев. Ему 22 года, он студент СибУПК. Он ушел 14 марта в университет, но домой не вернулся.
Юноша высокий и худощавый, ростом в 180 сантиметров. Он был одет в серую с капюшоном кофту, темно-синюю ветровку, темно-синие джинсы и серо-синие кроссовки. У него карие глаза и темные волосы.
Родственники обоих пропавших подали заявления в полицию.
Если вы что-нибудь знаете о пропавших, то сообщите, пожалуйста информацию по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU