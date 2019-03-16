«Спасибо, что живой»: на «Мерседес» сибиряка свалилась гора кирпичей со строящегося дома
Неудачный день сегодня у владельца черного «Мерседеса», который оказался на своей машине у строящегося здания.
На легковушку свалилась целая гора кирпичей, предположительно со стройки. К счастью, из людей никто не пострадал, а вот машину ждет серьезный ремонт. Разбит капот, лобовое стекло, крыша и заднее стекло.
Кирпичи упали со стройки на Мерседес.
Видео произошедшего появилось в группе «Инцидент Новосибирск». Его сразу же стали комментировать пользователи.
— Походу работяги мстят подлому прорабу, — предположил подписчик Иван.
— Спасибо, что живой, — добавила пользователь Аенастасия.
Горожане предположили, что свою роль в этом инциденте могла сыграть не только халатность строителей, но и сильный ветер.
ИСТОЧНИК KP.RU