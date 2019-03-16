2019-03-16T11:55:14+03:00
Общество

«Спасибо, что живой»: на «Мерседес» сибиряка свалилась гора кирпичей со строящегося дома

Водитель, к счастью, остался цел
Александра БРУНЯ
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Машину ждет серьезный ремонт. Фото: Инцидент НовосибирскМашину ждет серьезный ремонт. Фото: Инцидент Новосибирск
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Неудачный день сегодня у владельца черного «Мерседеса», который оказался на своей машине у строящегося здания.

На легковушку свалилась целая гора кирпичей, предположительно со стройки. К счастью, из людей никто не пострадал, а вот машину ждет серьезный ремонт. Разбит капот, лобовое стекло, крыша и заднее стекло.

Кирпичи упали со стройки на Мерседес.

Видео произошедшего появилось в группе «Инцидент Новосибирск». Его сразу же стали комментировать пользователи.

— Походу работяги мстят подлому прорабу, — предположил подписчик Иван.

— Спасибо, что живой, — добавила пользователь Аенастасия.

Горожане предположили, что свою роль в этом инциденте могла сыграть не только халатность строителей, но и сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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