«Спасибо, что живой»: на «Мерседес» сибиряка свалилась гора кирпичей со строящегося дома

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-16T11:55:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Неудачный день сегодня у владельца черного «Мерседеса», который оказался на своей машине у строящегося здания.

На легковушку свалилась целая гора кирпичей, предположительно со стройки. К счастью, из людей никто не пострадал, а вот машину ждет серьезный ремонт. Разбит капот, лобовое стекло, крыша и заднее стекло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/697511" frameborder="0"></iframe> Кирпичи упали со стройки на Мерседес.

Видео произошедшего появилось в группе «Инцидент Новосибирск». Его сразу же стали комментировать пользователи.

— Походу работяги мстят подлому прорабу, — предположил подписчик Иван.

— Спасибо, что живой, — добавила пользователь Аенастасия.

Горожане предположили, что свою роль в этом инциденте могла сыграть не только халатность строителей, но и сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU