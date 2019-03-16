Курит за рулем и матерится на детей: новосибирцев возмутило поведение водителя автобуса
В соцсетях разгорается обсуждение поведения водителя автобуса №13. В группе «ЧС Новосибирск» выложены фото и гневный текст:
— Накипело! Водители оборзели последнее время. Полный салон детей, да и еще матами их же крыл за нажатую целых 4 раза кнопку, — написал возмущенный пользователь.
При этом водитель курил за рулем, и по словам очевидцев, дым шел прямо в салон.
— Дым глаза режет, — добавил автор поста.
Новосибирцы высказали свое мнение о поведении водителя.
— Когда дети в автобусе нужно материться по-другому, например: «Щука! Жеванный крот!» — посоветовал пользователь Денис.
— К сожалению сейчас в каждом втором,а иногда и в каждом автобусе водители курят,и это приносит большой дискомфорт не курящим, астматикам и конечно же детям. И нет никакой на них управы! Хотя законом это запрещено, — сетует в комментариях жительница города Диана.
Автору поста посоветовали обратиться с жалобой в мэрию Новосибирска.
ИСТОЧНИК KP.RU