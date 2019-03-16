2019-03-16T11:25:29+03:00
Общество

Курит за рулем и матерится на детей: новосибирцев возмутило поведение водителя автобуса

По словам очевидцев, ярость мужчины вызвало то, что подростки четыре раза нажали на кнопку остановки
Александра БРУНЯ
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Пассажира автобуса возмутило то, что водитель курил прямо за рулем и нецензурно выражался. Фото: ЧС НовосибирскПассажира автобуса возмутило то, что водитель курил прямо за рулем и нецензурно выражался. Фото: ЧС Новосибирск
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В соцсетях разгорается обсуждение поведения водителя автобуса №13. В группе «ЧС Новосибирск» выложены фото и гневный текст:

— Накипело! Водители оборзели последнее время. Полный салон детей, да и еще матами их же крыл за нажатую целых 4 раза кнопку, — написал возмущенный пользователь.

При этом водитель курил за рулем, и по словам очевидцев, дым шел прямо в салон.

— Дым глаза режет, — добавил автор поста.

Новосибирцы высказали свое мнение о поведении водителя.

— Когда дети в автобусе нужно материться по-другому, например: «Щука! Жеванный крот!» — посоветовал пользователь Денис.

— К сожалению сейчас в каждом втором,а иногда и в каждом автобусе водители курят,и это приносит большой дискомфорт не курящим, астматикам и конечно же детям. И нет никакой на них управы! Хотя законом это запрещено, — сетует в комментариях жительница города Диана.

Автору поста посоветовали обратиться с жалобой в мэрию Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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