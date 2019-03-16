«Спинку решил почесать»: минивэн перевернулся у столба на бок в Новосибирске

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-16T09:14:59+03:00

Подписчики начали гадать, что могло положить машину на бок. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Сегодня в Октябрьском районе Новосибирска жители могли наблюдать необычную картину. На тротуаре на боку лежал минивэн Opel, подпирая крышей столб.

— На улице Кирова, возле дома номер 188, в результате стечения неизвестных обстоятельств, на бок лег минивэн, — рассказали в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Подписчики начали гадать, что могло положить машину на бок.

— Там каток, а не дорога утром, его крутануло и выкинуло с дороги, — рассказал подписчик Владимир.

— Спинку решил почесать, — предположил комментатор Мартин.

— Увидел наши дороги и приуныл, — добавил Александр.

ИСТОЧНИК KP.RU