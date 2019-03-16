«Спинку решил почесать»: минивэн перевернулся у столба на бок в Новосибирске
Машину могло занести на скользкой дороге
Подписчики начали гадать, что могло положить машину на бок.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня в Октябрьском районе Новосибирска жители могли наблюдать необычную картину. На тротуаре на боку лежал минивэн Opel, подпирая крышей столб.
— На улице Кирова, возле дома номер 188, в результате стечения неизвестных обстоятельств, на бок лег минивэн, — рассказали в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Подписчики начали гадать, что могло положить машину на бок.
— Там каток, а не дорога утром, его крутануло и выкинуло с дороги, — рассказал подписчик Владимир.
— Спинку решил почесать, — предположил комментатор Мартин.
— Увидел наши дороги и приуныл, — добавил Александр.
ИСТОЧНИК KP.RU