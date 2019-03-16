Не надо строить поликлинику: активисты выступают против нового здания

СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-16T08:44:48+03:00

В соцсетях недоумевают, кто может выступать против нового здания. Фото: Андрей КОПАЛОВ

По словам министра и областного депутата, общественники хотят, чтобы медучреждение разместили в полупустом строении

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В Законодательном собрании региона обсудили строительство новых поликлиник в Новосибирске. Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова рассказала депутатам о планах правительства заключить концессии на возведение новых медучреждений.

Споры вызвал вопрос о строительстве новой поликлиники в Советском районе. По словам Ольги Молчановой, до сих пор не решено где именно возводить здание, причем из-за активистов. Одна группа хочет, чтобы поликлинику разместили в уже построенном здании, вторая настаивает на новом строении.

— Возможно, стоит прислушаться к группе активистов, которые просят не строить новое здание, — рассказала о мнении первой группы активистов зампредседателя комитета Татьяна Есипова. — Стоматологическая поликлиника, о которой говорят общественники, занимает только часть четырехэтажного здания. Они считают, что свободная часть вполне подойдет для организации поликлиники.

В соцсетях недоумевают, кто может выступать против нового здания.

— Пока жители ОбьГЭСа спорят где строить поликлинику — на Энгельса или на Мухачева, чиновники называют третье место — в стоматологии! Якобы есть активисты, которые предлагают отремонтировать там здание и впихнуть поликлинику туда, — возмутились в группе «На ОбьГЭС». — До этого никто из общественников публично не предлагал такой вариант, либо это специальная дезинформация министра, либо мы что-то не знаем пока.

ИСТОЧНИК KP.RU