2019-03-16T08:01:55+03:00
Общество

Наблюдатель из США: американский самолет-разведчик пролетел над Новосибирском

Самолет удалось сфотографировать новосибирскому споттеру
Александра БРУНЯ
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Споттер дождался взлета самолета. Фото: Павел ОсокинСпоттер дождался взлета самолета. Фото: Павел Осокин
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Разведывательный самолет ОС-135 из Америки сфотографировал при взлете новосибирский споттер Павел Осокин в аэропорту Толмачево.

— Я приехал на пару интересных самолетов, часов в шесть утра. Увидел, что этот самолет стоит на дальней стоянке, и решил его дождаться, — рассказал «КП»-Новосибирск» Павел Осокин. — Судя по надписям, он летает по договору «Открытого неба» — фотографирует местность по оговоренному маршруту.

Споттер дождался взлета самолета и сфотографировал его. На снимке видна надпись «OPEN SKIES», что переводится с английского, как «Открытое небо» и обозначает участие в этой международной программе.

Самолет покинул Новосибирск в пятницу. Фото: Павел Осокин

Самолет покинул Новосибирск в пятницу. Фото: Павел Осокин

ИСТОЧНИК KP.RU

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