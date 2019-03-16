Наблюдатель из США: американский самолет-разведчик пролетел над Новосибирском
Разведывательный самолет ОС-135 из Америки сфотографировал при взлете новосибирский споттер Павел Осокин в аэропорту Толмачево.
— Я приехал на пару интересных самолетов, часов в шесть утра. Увидел, что этот самолет стоит на дальней стоянке, и решил его дождаться, — рассказал «КП»-Новосибирск» Павел Осокин. — Судя по надписям, он летает по договору «Открытого неба» — фотографирует местность по оговоренному маршруту.
Споттер дождался взлета самолета и сфотографировал его. На снимке видна надпись «OPEN SKIES», что переводится с английского, как «Открытое небо» и обозначает участие в этой международной программе.
Самолет покинул Новосибирск в пятницу. Фото: Павел Осокин
ИСТОЧНИК KP.RU