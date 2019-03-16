2019-03-16T07:03:57+03:00
Общество

Собака в наморднике — как ребенок в наручниках: Митя Фомин раскритиковал инициативу Госдумы

Певец выступил против списка в 70 собак, с которыми хотят заставить всегда гулять на поводке и в наморднике
Александра БРУНЯ
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Певец в инстаграме предложил депутатам вместо новых правил выгула ввести обязательные «курсы воспитания и общения» с собакой. Фото: www.instagram.com/mf_agentПевец в инстаграме предложил депутатам вместо новых правил выгула ввести обязательные «курсы воспитания и общения» с собакой. Фото: www.instagram.com/mf_agent
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Митя Фомин отреагировал на инициативу депутатов Госдумы, которые хотят ввести новые правила выгула для собак.

— Я опытный собаковод, у меня всегда были собаки, но я вряд ли насчитаю и 10 действительно опасных, в то время как в Госдуме нашли 70! — возмутился певец в своем инстаграме.

Он отметил, что не хочет, чтобы его собаку, на воспитание которой было потрачено очень много сил, заставляли гулять постоянно в наморднике и на поводке.

— Я лично отвечаю за свою собаку, она здорова, привита и прошла все необходимые ветеринарные процедуры. Она послушна, вменяема, не представляет ни фактической, ни потенциальной угрозы, и могу поручиться за нее своей жизнью, — добавил Митя Фомин. — Заставлять носить намордник в такой ситуации — все равно, что обязать вас гулять с собственным ребенком с наручником, ведь в будущем гипотетически один из 1000 становится маньяком или убийцей!

Певец предложил депутатам вместо новых правил выгула ввести обязательные «курсы воспитания и общения» с собакой, а также обязать проходить людей психолога, как и при выдаче лицензию на охоту и водительские права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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