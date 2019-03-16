Погода в Новосибирске на день: 16 марта будет 1 градус тепла

СЕГОДНЯ 06:37 2019-03-16T06:37:54+03:00

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В субботу днем в Новосибирске будет тепло — плюс один градус, так что можно смело ожидать множество луж в городе. Весна решила побаловать горожан теплыми выходными. В течение дня синоптики обещают облачную погоду.

— Ночью температура воздуха опустится до минус восьми градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ветер будет юго-западный, шесть метров в секунду.

«Яндекс. Погода» также обещает новосибирцам теплую субботу. Согласно данным сервиса весь сегодня весь день будет идти небольшой снег. Температура днем может опуститься максимум до минус одного градуса, а как стемнеет — станет еще холоднее, около минус семи градусов. При этом в светлое время суток, по данным сервиса, погода будет ощущаться еще холоднее — на минус восемь градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU