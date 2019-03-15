Совет старейшин: известные новосибирцы обсудили последнюю пятилетку развития города

СЕГОДНЯ 18:36 2019-03-15T18:36:08+03:00

Изменить размер текста: A A

На круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды» известные горожане, внесшие свой вклад в развитие Новосибирска, обсудили главные итоги последнего пятилетия. Участники встречи оценили действия городских властей, поделились своим видением сегодняшних реалий.

Экс-губернатор Новосибирской области Иван Иванович Индинок отметил, что город хорошеет, появляются удивительно красивые здания, но на людей повлиять по-прежнему не удается:

— Мы не изменили народ, во всем мэр, губернатор, еще кто-нибудь виноват, но только не народ. Как взяли тренд — критиковать, так он и идет. Сегодня порочная система финансирования, а, как известно, сколько денег — столько песен.

В прошлом вице-мэр Владимир Шумилов отметил обязательность работы по градостроительному плану. Он первым поднял тему о работе властей над продолжением строительства метро:

— Инициатива должна быть. Я вывел формулу: помогают тому, кто работает. Так нам помогла федерация на строительстве станции «Покрышкина», так помогли на «Березовой роще». Работать надо — деньги идут под работу.

Заместитель председателя Законодательного собрания Владимир Карпов отметил, как и другие участники круглого стола, удачную реализацию плана по объединению всех уровней власти:

— Усилия мэрии были сосредоточены на том, чтобы объединить власть и этим кулаком, этим инструментом добывать деньги и добиваться решений. Могу сказать, что сегодня и Андрей Александрович Травников и Андрей Иванович Шимкив и Анатолий Евгеньевич Локоть объединились, чтобы пробивать решения. Думаю, результат будет.

ИСТОЧНИК KP.RU