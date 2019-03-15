Переходи на сторону зла: Имперский штурмовик из «Звездных войн» удивляет новосибирцев

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-15T15:02:43+03:00

Персонаж знаменитой киноэпопеи был замечен на улицах города и в одном из университетов

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В паблике «Нетипичный Новосибирск» появилась фотография звездного воина, спокойно прогуливающегося по улицам города и беседующего с курьером службы доставки еды.

— Наверное, предлагает печеньки за переход на сторону зла, — написала в группе автор фото.

Однако, как оказалось, на этом путешествие галактического воина не закончилось. Персонаж успел не только пообщаться с прохожими, но и нанести визит одному из новосибирских вузов.

В группе «Признавашки НГТУ» появились фотографии необычного гостя, который успел заглянуть в местную столовую и даже в учебные аудитории.

— Кажется, пора чаще ходить в универ, — шутят студенты в комментариях под постом.

— Когда в душе ты штурмовик, но надо учиться, — поддерживают их другие подписчики.

Фантастический персонаж даже пытался освоить грамоту у доски. Фото: vk.com/priznavashki_nstu

ИСТОЧНИК KP.RU