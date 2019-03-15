Переходи на сторону зла: Имперский штурмовик из «Звездных войн» удивляет новосибирцев
В паблике «Нетипичный Новосибирск» появилась фотография звездного воина, спокойно прогуливающегося по улицам города и беседующего с курьером службы доставки еды.
— Наверное, предлагает печеньки за переход на сторону зла, — написала в группе автор фото.
Однако, как оказалось, на этом путешествие галактического воина не закончилось. Персонаж успел не только пообщаться с прохожими, но и нанести визит одному из новосибирских вузов.
В группе «Признавашки НГТУ» появились фотографии необычного гостя, который успел заглянуть в местную столовую и даже в учебные аудитории.
— Кажется, пора чаще ходить в универ, — шутят студенты в комментариях под постом.
— Когда в душе ты штурмовик, но надо учиться, — поддерживают их другие подписчики.
Фантастический персонаж даже пытался освоить грамоту у доски. Фото: vk.com/priznavashki_nstu
ИСТОЧНИК KP.RU