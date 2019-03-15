2019-03-15T11:37:51+03:00
Общество

«Новосибирский Хатико»: сидящий перед дверями «Сан Сити» пес растрогал новосибирцев

Будем надеяться, что собака все-таки дождалась своего хозяина
Надежда ЯРКОВА
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Пес перед дверями "Сан Сити" напомнил сибирякам "Хатико".Пес перед дверями "Сан Сити" напомнил сибирякам "Хатико".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Собака перед дверями торгового центра «Сан Сити» в Новосибирске напомнила сибирякам главного героя трогательного фильма «Хатико». Такое прозвище получила собака, с преданностью смотрящая на двери торгового центра, по всей видимости, в ожидании хозяина. Фото верного пса появилось в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсетях. Сибиряки не смогли оставаться равнодушными к столь трогательной картине, вот что они пишут по этому поводу в комментариях:

— Новосибирский Хатико,- отметил один.

— Собака будет любить вас всегда!!! Будь вы олигархом или бомжем, президентом или дворником!!! Кормите вы ее или нет, даже, если вы не любите ее!!! Вот, что такое собака!!! — добавил второй.

— Интересно, кого она ждет? — задается вопросом третий.

— Собака-залипака, — шутит четвертый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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