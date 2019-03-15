2019-03-15T10:47:30+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: на Новосибирск идет резкое похолодание до минус 20 градусов

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды
Надежда ЯРКОВА
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На Новосибирск идет резкое похолодание с сильным ветром.На Новосибирск идет резкое похолодание с сильным ветром.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Жителей Новосибирска предупреждают о неблагоприятных погодных условиях — в городе ожидается похолодание с понижение температуры до минус 20 градусов ночью.

— Ухудшение погодных условий в Новосибирске ожидается в ближайшее время, с 15 по 19 марта. Так уже сегодня ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, — сообщает пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В последующие дни, с 17 по 19 марта в город придет похолодание.

— Температура воздуха ночью опустится до минус 7-12 градусов, при прояснениях ожидается понижение до минус 19-20 градусов, — добавили синоптики.

Специалисты департамента по ЧС мэрии города напоминают новосибирцам, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

ИСТОЧНИК KP.RU

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