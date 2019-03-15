Штормовое предупреждение: на Новосибирск идет резкое похолодание до минус 20 градусов
Жителей Новосибирска предупреждают о неблагоприятных погодных условиях — в городе ожидается похолодание с понижение температуры до минус 20 градусов ночью.
— Ухудшение погодных условий в Новосибирске ожидается в ближайшее время, с 15 по 19 марта. Так уже сегодня ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, — сообщает пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.
В последующие дни, с 17 по 19 марта в город придет похолодание.
— Температура воздуха ночью опустится до минус 7-12 градусов, при прояснениях ожидается понижение до минус 19-20 градусов, — добавили синоптики.
Специалисты департамента по ЧС мэрии города напоминают новосибирцам, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.
ИСТОЧНИК KP.RU