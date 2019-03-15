2019-03-15T09:38:09+03:00
Общество

Очень много желающих: путевки в новосибирские детсады начнут выдавать раньше времени

Выдача путевок в детские сады Новосибирска начнется с понедельника, 18 марта
Надежда ЯРКОВА
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В детские сады Новосибирска планируют принять около 19 тысяч детей.В детские сады Новосибирска планируют принять около 19 тысяч детей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Отмечают, что число детей в детсады растет за счет переезжающих из соседних регионов и городов.

— В этом году детские сады выпустят около 18 тысяч детей, а планируют принять — более 19 тысяч детей. Потребность в местах для детей в детсады отмечают в быстрорастущих микрорайонах, таких как Октябрьский, Ленинский, Кировский, Калининский, а также в Центральном округе. Это объясняется популярностью Новосибирска среди переезжающих семей с детьми. Так значительный приток переселенцев отмечают из Кемеровской области, Алтайского края, Омской области и Казахстана, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.

Напомним, сейчас в Новосибирске работают 270 детских садов, из них 244 муниципальных. Кроме этого, дошкольники посещают три школы-детских сада и 35 общеобразовательных школ, в которых есть дошкольные группы. На сегодняшний день детсады посещают более 87 тысяч человек, из них почти 12 тысяч в возрасте от полутора до трех лет.

— Выдача путевок в детские сады города начнется с 18 марта. При себе родителю необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий льготу, если таковой имеется, — напомнили в ведомстве.

В мэрии также добавили, что для удобства родителей процедура получения путевок-направлений в районных отделах образования разработаны графики приема, продлены часы работы специалистов, открыты дополнительные пункты выдачи путевок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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