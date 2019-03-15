2019-03-15T08:44:14+03:00
Общество

В Новосибирске скончался известный спортивный телеведущий

Сегодня, 15 марта умер известный новосибирский телеведущий спортивных программ
Надежда ЯРКОВА
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Сергею Лукинскому было 60 лет. Фото: minsport_nso.Сергею Лукинскому было 60 лет. Фото: minsport_nso.
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На 61-ом году жизни не стало бывшего ведущего ГТРК «Новосибирск» Сергея Лукинского.

— В возрасте 60 лет скоропостижно скончался один из самых опытных спортивных журналистов Новосибирской области Сергей Лукинский, — сообщило министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

Сергей Лукинский с 1993 года работал на ГТРК «Новосибирск». Является лауреатом премии имени Емельяна Ярославского, международного конкурса «Память огненных лет» и всероссийского конкурса Военно-патриотических спортивных программ. За пропаганду гуманистических ценностей спорта по итогам 2003 года имеет диплом Олимпийского комитета России «Справедливая игра» — «Фэйр Плэй».

Прощание пройдет в воскресенье 17 марта с 13 до 15 часов по улице Потанинская 42/1.

«Комсомольская Правда» выражает соболезнования родным Сергея Лукинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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