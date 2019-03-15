2019-03-15T07:48:36+03:00
Происшествия

Полиция ищет педофила: его жертвами стали дети в Ленинском районе

В Новосибирске ищут мужчину, совершившего преступление в отношении малолетних детей
Надежда ЯРКОВА
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Полиция ищет мужчину с фото. Фото: отдел полиции "Ленинский".Полиция ищет мужчину с фото. Фото: отдел полиции "Ленинский".
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По данным полиции Ленинского района, 11 марта около 12:50 в Новосибирске неустановленный мужчина, находясь у дома №17 по улице Забалуева, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних лиц.

— Разыскивается мужчина на вид 35-40 лет, рост которого около 175-180 сантиметров, на нем была синяя спортивная куртка с белой эмблемой на правом предплечье и светло-серые джинсы, черные кроссовки и черная шапка, — говорится в ориентировке полиции.

Полицейские просят всех, кто знает что-либо о подозреваемом, сообщить по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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