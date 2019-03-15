Змея на яйцах: в новосибирском зоопарке ждут прибавления у питонов-альбиносов

СЕГОДНЯ 07:02 2019-03-15T07:02:09+03:00

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После прошедшей зимы, с приходом весны в зоопарке снова ожидается очередное пополнение. В этот раз у семейства змей. В павильоне для мелких приматов и пингвинов сейчас можно понаблюдать за тем, как самка тигрового питона-альбиноса насиживает кладку яиц.

— Питоны — это яйцекладущие змеи при этом количество яиц в кладке бывает от нескольких штук до сотни. Отложив яйца, самка сворачивается вокруг них кольцами.

Мы пока не можем сказать, сколько яиц в кладке, которую сейчас заботливо охраняет самка. Лишь один раз сотрудникам зоопарка удалось увидеть, как самка питона буквально на несколько секунд отползла от яиц, попила воды и тут же вернулась обратно. Она быстро свернулась вокруг них кольцами и снова надолго замерла, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Точную дату появления на свет маленьких питонов предсказать сложно. Но в среднем в природе самка тигрового питона насиживает яйца около двух месяцев.

— Самки питонов в период заботы о потомстве, как все матери, осторожны и эмоциональны. Их не стоит лишний раз волновать. Поэтому уже сейчас для семейства питонов ввели особый охранный режим. Несмотря на это вольер, в котором они содержатся, по-прежнему доступен для посетителей, — добавили в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU