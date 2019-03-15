Майор без погон: офицер хотел откупиться взяткой от сотрудника ФСБ за кражу топлива в воинской части

СЕГОДНЯ 06:29 2019-03-15T06:29:16+03:00

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Доказательства, собранные военным следственным отделом по Новосибирскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора начальнику автомобильной и электрогазовой службы войсковой части 12739 майору Юрию Василюку. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

— Суд установил, что в сентябре 2018 года Василюк предложил сотруднику ФСБ взятку в 150 тысяч рублей за то, что последний не станет проводить проверку и розыскные мероприятия по выявлению фактов хищения авиационного топлива в воинской части. Однако правоохранитель, согласившись на это, сообщил вышестоящему руководству о предложении майора. После передачи денег сотруднику ФСБ Василюка задержали, — рассказали в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР.

Решением Новосибирского гарнизонного военного суда Василюку назначен штраф в 1 миллион 100 тысяч рублей. Также он лишен права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года, а также воинского звания «майор».

ИСТОЧНИК KP.RU