2019-03-15T06:29:16+03:00
Общество

Майор без погон: офицер хотел откупиться взяткой от сотрудника ФСБ за кражу топлива в воинской части

В Новосибирске предложивший сотруднику ФСБ взятку офицер заплатит 1 миллион 100 тысяч рублей штрафа
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Майор лишился звания за дачу взятки сотруднику ФСБ.Майор лишился звания за дачу взятки сотруднику ФСБ.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
Изменить размер текста:

Доказательства, собранные военным следственным отделом по Новосибирскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора начальнику автомобильной и электрогазовой службы войсковой части 12739 майору Юрию Василюку. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

— Суд установил, что в сентябре 2018 года Василюк предложил сотруднику ФСБ взятку в 150 тысяч рублей за то, что последний не станет проводить проверку и розыскные мероприятия по выявлению фактов хищения авиационного топлива в воинской части. Однако правоохранитель, согласившись на это, сообщил вышестоящему руководству о предложении майора. После передачи денег сотруднику ФСБ Василюка задержали, — рассказали в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР.

Решением Новосибирского гарнизонного военного суда Василюку назначен штраф в 1 миллион 100 тысяч рублей. Также он лишен права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года, а также воинского звания «майор».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полчаса уговоров: полицейские не дали искитимцу прыгнуть с пятого этажа
Дорогая расплата: новосибирская транспортная компания заплатит двухмиллионный штраф за подкуп начальника станции
Погода на день в Новосибирске: 15 марта будет 7 градусов тепла и южный ветер
Нежность до слез: видео, как белая медведица кормит малышей, растрогало соцсети
«Ушёл от друзей и исчез»: в Новосибирске ищут пропавшего парня с татуировкой
Баскетбол в воде: новосибирской выдре подарили мячик
Актер Александр Михайлов споет новосибирцам о войне
«Мальчик подтвердит, что вы хотели его изнасиловать» - как детей используют в новой схеме мошенничества
Вот это поворот: общественники, которые хотели уставить памятник Сталину в Новосибирске, теперь отказываются от него
«Сильная и независимая»: девушка с пикантной игрушкой смутила пассажиров подземки
Билеты в театр и на концерты без комиссий: МТС отменила сервисный сбор на порталах Ticketland и Ponominalu
Обыски в «Ритуальных услугах»: на муниципальное предприятие пришли силовики
В Новосибирск пришла весна: сибиряки встретили по-летнему одетого парня