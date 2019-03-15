2019-03-15T05:40:23+03:00
Происшествия

Полчаса уговоров: полицейские не дали искитимцу прыгнуть с пятого этажа

Мужчина сидел на карнизе окна и грозился прыгнуть вниз
Надежда ЯРКОВА
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Полицейские полчаса отговаривали мужчину от прыжка вниз.Полицейские полчаса отговаривали мужчину от прыжка вниз.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Инцидент произошел в Искитиме в четверг, 14 марта — полицейские отговорили местного жителя, который собирался прыгнуть с окна.

— Вчера около 13:30 в Искитимскую полицию поступило сообщение о том, что в микрорайоне «Центральный» на пятом этаже, на окне в квартире жилого дома сидит взрослый мужчина, который высказывает намерения спрыгнуть вниз. На место выехала полиция и сотрудники Росгвардии, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Путем переговоров с мужчиной, его все-таки удалось отговорить от задуманного.

— Полицейские смогли зайти в квартиру искитимца, где очень осторожно с ним разговаривали и через полчаса уговоров они смогли подойти к нему ближе и снять с окна, — уточнили в ведомстве.

В полиции добавили, что после случившегося мужчина был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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