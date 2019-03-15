Полчаса уговоров: полицейские не дали искитимцу прыгнуть с пятого этажа
Инцидент произошел в Искитиме в четверг, 14 марта — полицейские отговорили местного жителя, который собирался прыгнуть с окна.
— Вчера около 13:30 в Искитимскую полицию поступило сообщение о том, что в микрорайоне «Центральный» на пятом этаже, на окне в квартире жилого дома сидит взрослый мужчина, который высказывает намерения спрыгнуть вниз. На место выехала полиция и сотрудники Росгвардии, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Путем переговоров с мужчиной, его все-таки удалось отговорить от задуманного.
— Полицейские смогли зайти в квартиру искитимца, где очень осторожно с ним разговаривали и через полчаса уговоров они смогли подойти к нему ближе и снять с окна, — уточнили в ведомстве.
В полиции добавили, что после случившегося мужчина был доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU