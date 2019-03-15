Дорогая расплата: новосибирская транспортная компания заплатит двухмиллионный штраф за подкуп начальника станции

СЕГОДНЯ 04:52 2019-03-15T04:52:58+03:00

Фирма заплатит крупный штраф за дачу взятки начальнику ж/д станции под Новосибирском. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Транспортная фирма решила откупиться от проверок при отправке грузов и попалась на взятке

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В Новосибирской области по постановлению транспортного прокурора фирму оштрафовали на два миллиона рублей за дачу взятки начальнику железнодорожной станции.

— Как стало известно, представитель ООО «Металлинвест-Нск», действуя в интересах и от имени фирмы, дважды незаконно передал начальнику железнодорожной станции Искитим денежное вознаграждение. За это транспортная компания обеспечила себе беспрепятственную отправку из Искитима вагонов с грузами, — рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По двум эпизодам дачи взятки были возбуждены дела по статье — незаконная передача вознаграждения в интересах юридического лица.

— По постановлениям транспортного прокурора мировой суд признал транспортную компанию виновной и назначил наказание — штраф в размере 1 миллиона рублей за каждое правонарушение, то есть фирма теперь заплатит 2 миллиона рублей, — добавили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что бывший начальник железнодорожной станции Искитим также был осужден за совершение коррупционных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU