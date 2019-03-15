Погода на день в Новосибирске: 15 марта будет 7 градусов тепла и южный ветер

СЕГОДНЯ 03:38 2019-03-15T03:38:37+03:00

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Сегодня в городе будет до плюс 7 градусов тепла, по области воздух прогреется до плюс 10 градусов, на дорогах будет скользко.

— В пятницу, 15 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура днем будет плюс 5-7 градусов, к ночи станет прохладнее до 0 — минус 2 градусов, в районе ОбъГЭС до минус 3-5 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 6-11 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, днем по западу местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами дымка, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах 0 — плюс 5 градусов, местами до плюс 10 градусов, ночная около 0- минус 5 градусов, местами до минус 10 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают ясную погоду с дневной температурой до плюс 6 градусов и ночной до плюс 1 градусов. В выходные в городе ожидается незначительное похолодание до минус 4 градусов днем, возможен небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU