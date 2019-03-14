Баскетбол в воде: новосибирской выдре подарили мячик

СЕГОДНЯ 15:06 2019-03-14T15:06:00+03:00

Выдра играет то ли в баскетбол, то ли в водное поло. Фото: Андрей Поляков

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Весна, природа пробуждается, день становится длиннее, хочется жить и играть. Настроение меняется не только у людей, но и у животных. В Новосибирском зоопарке выдра с мячом устроила то ли баскетбол, то ли водное поло. За игрой зверька застал фотограф и сделал несколько забавных кадров на тему спорта.

Выдра мяч ловит, хватает, кусает, бьет по нему лапами, будто бы знает правила какой-то особенной игры. На самом деле выдры очень умные животные, об этом рассказывают в зоопарке:

— У нас проводили такой научный эксперимент. Перед выдрами ставили задачу: чтобы добраться до еды они должны были выполнить определенную последовательность действий (открыть дверцу, нажать, наклонить, пройти, и так далее). Для этого биологи сооружали что-то вроде лабиринтов. Выдры показали прекрасный результат — лучший среди хищников.

Ученые назвали способности этих зверьков «высоким уровнем научения». Мы же отметим, что выдры не только учиться любят, но, судя по снимкам, и хорошо развлекаться.

Выдры очень умные животные - доказано учеными. Фото: Андрей Поляков

Наблюдать за игрой зверька - сплошное удовольствие. Фото: Андрей Поляков

ИСТОЧНИК KP.RU