2019-03-14T12:56:24+03:00
Общество

Актер Александр Михайлов споет новосибирцам о войне

А еще расскажет о послевоенном детстве и съемках в кино
Татьяна СОЛОВОВА
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Александр Михайлов повеселит сибиряков театральными байками.Александр Михайлов повеселит сибиряков театральными байками.Фото: Мила КИЯН
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В пятницу, 15 марта, в новосибирском музыкальном колледже имени Мурова пройдет Общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!»: она станет началом мероприятий, посвященных 9 мая. О том, кто выступит для сибиряков, рассказал Максим Безбородов, сотрудники Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Главным действующим лицом концертной программы станет актер Александр Михайлов, полюбившимся зрителям по фильмам «Любовь и голуби», «Мужики», - рассказал Максим Безбородов, сотрудник Центра патриотического воспитания Новосибирской области. – В его исполнении прозвучат стихи великих русских поэтов и современных авторов, песни о войне, а еще она расскажет о послевоенном детстве, съемках в кино.

Начнется концерт в 14.00, побывать на нем смогут все желающие абсолютно бесплатно. Находится колледж по адресу: ул. Ядринцевская, 46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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