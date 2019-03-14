Вот это поворот: общественники, которые хотели уставить памятник Сталину в Новосибирске, теперь отказываются от него

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-14T12:06:29+03:00

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У новосибирских общественников, которые добивались установки памятника Сталину, раскол. Часть активистов — в основном, это члены Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) вышли из инициативной группы по установке памятника. Они считают, что бюст вождю будет установлен «на задворках» (речь идет о территории у здания обкома КПРФ), а значит, не должен быть в принципе установлен в Новосибирске.

— Мы понимаем, что руководитель инициативной группы Алексей Денисюк в нынешней ситуации находится в сложном положении. Собраны сотни тысяч рублей. Бюст Сталина и постамент уже готовы. Многие новосибирцы ждут какого-то логического завершения этой инициативы. В известном смысле, Алексею Денисюку просто «выкрутили» руки, используя бюрократические уловки, — заявили отколовшиеся коммунисты, добавив, что такой памятник не только не нужен городу, но и даже вреден ему.

Напомним, что общественники с 2017 года добиваются установки памятника, который создан на народные деньги. Активисты предлагали поставить бюст и у Дома офицеров, и у Новосибирского технического колледжа имени А.И. Покрышкина, и в сквере Героев Революции… Но получили отказ. В итоге мэрия разрешила поставить памятник на территории обкома КПРФ, открытие бюста назначено на 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU