Билеты в театр и на концерты без комиссий: МТС отменила сервисный сбор на порталах Ticketland и Ponominalu

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-14T11:20:48+03:00

Теперь при покупке билетов онлайн в театр и концерты на порталах Ticketland и Ponominalu сервисы не взимают дополнительную комиссию

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Впервые на рынке электронных продаж билеты в НОВАТ, Новосибирский музыкальный театр, НГАТ «Красный факел» и на концерты в «Новосибирск Экспоцентре», ККК имени Маяковского, лофт-парке «Подземка» будут доступны без дополнительных сервисных сборов, по номинальной цене. Билеты доступны на порталах Ticketland и Ponominalu, в приложении «Мой МТС». В среднем комиссия составляла до 10%.

Для тех, кто предпочитает покупать билеты в офлайн-кассах, МТС будет продавать билеты без сервисного сбора в 13 салонах собственной розничной сети в Новосибирске. В программу входят более 1000 салонов в Москве и Московской области, Краснодарском крае, в том числе на курортах черноморского побережья, в Республике Татарстан, Калининградской, Кемеровской, Свердловской, Нижегородской и Иркутской областях. В перспективе программа может быть расширена на другие регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU