Обыски в «Ритуальных услугах»: на муниципальное предприятие пришли силовики

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-14T11:03:45+03:00

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Сегодня в здании по адресу Потанинская, 42/1 работали силовики. Их цель — муниципальное предприятие «Ритуальные услуги». Как сообщили в следственном управлении Новосибирской области, действия связаны с получением взятки должностным лицом:

— Возбуждено дело по статье 290, часть 5.

Кто попал под подозрение, пока не сообщается.

МКУ «Ритуальные услуги» — это городская структура, она создана в 2006 году и обслуживает семь кладбищь Новосибирска: «Заельцовское», «Северное», «Гусинобродское», «Клещихинское», «Инское», «Южное», «Чемское». Среди задач учреждения: бесперебойная работа кладбищ, распределение участков, регистрация и учет могил. Также сотрудники предприятия оказывают услуги по копке, уборке, благоустройству.

Руководит организацией Сергей Авдюнин.

ИСТОЧНИК KP.RU