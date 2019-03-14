В Новосибирск пришла весна: сибиряки встретили по-летнему одетого парня

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-14T10:22:21+03:00

На дворе только март, а в метро уже встречаются по-летнему одетые сибиряки. Фото: vk.com/subwaynsk.

На улице весна, а кому-то из сибиряков уже жарко, вот и в метро пассажиры встретили парня с голыми ногами

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В город пришла весна и это чувствуется не только в воздухе, но и по виду уже по-летнему легко одетых горожан. Так пассажиры подземки встретили парня в шортах и кроссовках, которому по всей видимости, так вполне нормально ходить и в марте. Фото «жаркого» парня появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте». Пользователи соцсетей тут же принялись обсуждать столь рано раздевшегося молодого человека. Вот что они пишут по этому поводу:

— Весна в Новосибирске, — отмечает один.

— Горячий парень! — добавляет второй.

— Этот чувак и зимой так ходил, — замечает третий.

ИСТОЧНИК KP.RU