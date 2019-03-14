«Не выдержала прессинг»: единственный риелтор уволилась из «Православного агентства недвижимости»

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-14T11:22:01+03:00

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Жительница Новосибирска Татьяна Лагутина открыла в новосибирском Академгородке православное агентство недвижимости. Для этого сибирячка арендовала офис в бизнес-центре на улице Демакова и объявила о наборе сотрудников в агентство на своей странице в Facebook.

Татьяна Лагутина, которой 52 года, рассказала «КП» — Новосибирск», что по образованию она журналист. Работала в Новосибирске в риелторском агентстве недвижимости, но с января 2019 года решила открыть свое агентство. Также она работала в администрации и жила полгода в монастыре.

— Открыла свое маленькое агентство недвижимости. И разместила в Академгородке в закрытой группе объявление о наборе сотрудников. Среди прочего, указала, что желательно воцерковленных и без опыта работы в других агенствах недвижимости, если что — обращайтесь. И после этого понеслось, — поделилась произошедшим Татьяна Лагутина.

Однако, ее агентство вызвало неоднозначную реакцию среди жителей Новосибирска, многие из которых негативно высказывались о работе такого «узконаправленного» агентства. Как и стоило ожидать, из-за большого, и в основном негативного внимания, пока что единственная работница — риелтор не выдержала и ушла.

— Позвонила с утра сотрудница, единственный пока, кроме меня, в «Православном агентстве недвижимости» риелтор. Сказала, что больше не сможет со мной работать. Понятно, не каждый выдержит такой прессинг. Только за вчерашний день было больше десятка публикаций в СМИ. Так и хочется сказать: господа безбожники, будьте толерантны к нам, верующим, — написала в соцсетях владелец агентства Татьяна Лагутина.

Однако Татьяна уверила, что наличие в названии агентства слова «православное» никак не влияет на работу агентства, поскольку это лишь ее мировоззрение и восприятие, а в агентстве готовы принять любого человека, любой веры исповедания. Также сибирячка отметила, что у нее в агентстве уже прошли две сделки. И уже позвонили два человека — на открытые вакансии риелторов.

Добавим, что по данным фирм Новосибирска, это далеко не единственное православное агентство недвижимости. В Железнодорожном районе работает агентство «Тихая обитель».

ИСТОЧНИК KP.RU