2019-03-14T08:28:37+03:00
Общество

Взяли на работу бывших приставов – получили штрафы: два предприятия наказаны за то, что не рассказали о таких сотрудниках

В Новосибирске прокуратура нашла нарушителей: организации, которые не сообщили куда положено о свои сотрудниках
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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«Тайно» взяв на работу приставов, предприятия нарушили закон. Фото: УФССП России по Новосибирской области«Тайно» взяв на работу приставов, предприятия нарушили закон. Фото: УФССП России по Новосибирской области
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Два новосибирских ООО - «МКС» и лифтовая компания «СитиСервис» - наказаны за нарушение антикоррупционного закона. Эти предприятия приняли на работы бывших приставов, но не поставили в известность их ведомство.

- По результатам проверки прокурор возбудил в отношении юридических лиц административные дела по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), - сообщила «КП»-Новосибирск» Ольга Еремина, старший помощник прокурора Железнодорожного района. - Мировой судья привлек указанные организации к административной ответственности в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей каждой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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