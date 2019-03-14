«Может упасть и замерзнуть на улице в сугробе»: полицейские предложили Травникову вернуть в Новосибирск медвытрезвители

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-14T08:25:05+03:00

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Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова попросили вернуть в город вытрезвители. С таким предложением выступили депутаты комиссии Законодательного собрания вместе с полицией региона.

— На заседании комиссии с докладом о работе полиции за 2018 год выступил полковник полиции Вадим Еременко, исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Новосибирской области. Он отметил, что в регионе, по сравнению с 2017 годом, в 2018 году на 7,6 % выросло число зарегистрированных преступлений. Однако, полковник подчеркнул, что преступлений, совершенных в состоянии опьянения стало меньше на 9,4 %, а несколько лет подряд был рост таких преступлений, — рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Новосибирской области.

Вадим Еременко напомнил, что ближайший опыт работы медвытрезвителей есть в Томске. Там работают и сотрудники полиции, и гражданские лица.

— Наши предложения о возвращении таких заведений в город направлены губернатору Новосибирской области, — добавил полковник.

В Заксобрании напомнили, что несколько лет назад в России были упразднены медвытрезвители. В таких учреждениях, как правило, находились фельдшеры, которые могли оказать попавшим туда людям медицинскую помощь. Сейчас же полицейские только могут задержать пьяного человека на улице, выписать ему штраф за административное правонарушение и отпустить. Если же человек сильно пьян, может упасть и замерзнуть на улице в сугробе, полицейские вызывают «скорую помощь».

— В итоге больницы неотложной помощи, как пример, городская клиническая больница № 34, оказались переполнены нетрезвыми пациентами, которые часто ведут себя неадекватно, отвлекают врачей и нарушают покой соседей по палате, — отметили в ведомстве.

По итогам комиссия приняла решение обратиться к губернатору Андрею Травникову с просьбой рассмотреть возможность появления медвытрезвителей в Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU