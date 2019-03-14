Пошел на обгон: на Краснояровском шоссе в аварии травмирован пятилетний ребенок
В Новосибирском районе в ДТП «Хендая» с «Мерседесом» пострадал пятилетний ребенок.
— Авария произошла в среду, 13 марта в 14:40 на 7 километре Краснояровского шоссе. Там 34-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris, ехавшая в сторону Красного яра, при повороте налево столкнулась с Mercedes-Benz, который в этот момент совершал обгон, — рассказали в пресс-службе МВЛД по Новосибирской области.
В ДТП травмированы 5-летний ребенок-пассажир и водитель «Хендая», получившие ушибленные раны головы.
— Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии, устанавливают причины и обстоятельства происшествия, — добавили в ведомстве.
Водитель "мерседеса" пошел на обгон и устроил ДТП. Фото: МВД по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU