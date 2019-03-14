2019-03-14T06:55:59+03:00
Происшествия

Пошел на обгон: на Краснояровском шоссе в аварии травмирован пятилетний ребенок

Водитель «Мерседеса» пошел на обгон на шоссе и столкнулся с «Хендаем», в котором ехал ребенок
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
В аварии травмирован ребенок и женщина-водитель "Хендая". Фото: МВД по Новосибирской области.В аварии травмирован ребенок и женщина-водитель "Хендая". Фото: МВД по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

В Новосибирском районе в ДТП «Хендая» с «Мерседесом» пострадал пятилетний ребенок.

— Авария произошла в среду, 13 марта в 14:40 на 7 километре Краснояровского шоссе. Там 34-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris, ехавшая в сторону Красного яра, при повороте налево столкнулась с Mercedes-Benz, который в этот момент совершал обгон, — рассказали в пресс-службе МВЛД по Новосибирской области.

В ДТП травмированы 5-летний ребенок-пассажир и водитель «Хендая», получившие ушибленные раны головы.

— Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии, устанавливают причины и обстоятельства происшествия, — добавили в ведомстве.

Водитель "мерседеса" пошел на обгон и устроил ДТП. Фото: МВД по Новосибирской области.

Водитель "мерседеса" пошел на обгон и устроил ДТП. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Предметы первой необходимости»: новосибирские таможенники нашли в посылке из Китая полкило наркотиков
«Никакой я не герой»: снявшийся в видео с Киркоровым железнодорожник из Новосибирска спас пассажирский поезд
Асфальт просел: движение по двум участкам улиц в Новосибирске ограничат на время ремонтных работ
Погода на день в Новосибирске: 14 марта будет тепло и пасмурно
«Осколок очень острый, поранил десну»: сибирячка нашла пластмассу в купленном пироге
«Молчаливый, но очень желающий»: объявление сибирячки о поиске пары для шпица-девственника рассмешило соцсети
«Вытирайся шапкой»: водитель автобуса «облил» новосибирца с ног до головы и даже не извинился
5 миллиардов на благоустройство: в Новосибирской области преобразят более 1300 дворов, парков и скверов
Висит на заборе, колышется ветром: детское объявление о пропаже собаки растрогает любого
Суд приехал: живущий в Новосибирске мигрант спонсировал террористов
«Подсадить на иголочку»: известный новосибирский юрист открыла выставку вышитых картин
«Начались судороги, изо рта пошла пена»: пристав в Новосибирске спас жизнь мужчине с внезапным приступом эпилепсии
Неудачная парковка: «Форд» выбил двери павильона, вылетев с дороги на проспекте Дзержинского
Дело на 27 миллионов: новосибирский завод заставили рассчитаться перед работниками
Ночной пожар: 90-летняя бердчанка отравилась угарным газом в загоревшейся квартире
Толкнула на лестнице: новосибирские следователи проводят проверку после конфликта ученицы с работницей школы