Пошел на обгон: на Краснояровском шоссе в аварии травмирован пятилетний ребенок

СЕГОДНЯ 06:55 2019-03-14T06:55:59+03:00

В аварии травмирован ребенок и женщина-водитель "Хендая". Фото: МВД по Новосибирской области.

Водитель «Мерседеса» пошел на обгон на шоссе и столкнулся с «Хендаем», в котором ехал ребенок

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В Новосибирском районе в ДТП «Хендая» с «Мерседесом» пострадал пятилетний ребенок.

— Авария произошла в среду, 13 марта в 14:40 на 7 километре Краснояровского шоссе. Там 34-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris, ехавшая в сторону Красного яра, при повороте налево столкнулась с Mercedes-Benz, который в этот момент совершал обгон, — рассказали в пресс-службе МВЛД по Новосибирской области.

В ДТП травмированы 5-летний ребенок-пассажир и водитель «Хендая», получившие ушибленные раны головы.

— Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии, устанавливают причины и обстоятельства происшествия, — добавили в ведомстве.

Водитель "мерседеса" пошел на обгон и устроил ДТП. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU