2019-03-14T06:39:15+03:00
Общество

«Предметы первой необходимости»: новосибирские таможенники нашли в посылке из Китая полкило наркотиков

Новосибирские таможенники поймали получателя посылки с наркотиком в почтовом отделении
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирские таможенники нашли 510 граммов наркотического средства в посылке из Китая.Новосибирские таможенники нашли 510 граммов наркотического средства в посылке из Китая.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Мужчина занимался подработкой — продажей наркотиков, которые заказывал из Китая под видом предметов первой необходимости.

— Подозрительную посылку с надписью «Daily necessities», что переводится как предметы первой необходимости и сыпучим веществом внутри нашли инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста. Экспертиза подтвердила, что в посылке был прекурсор наркотического средства весом 510 граммов, — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.

Чуть позже сотрудникам Новосибирской таможни и транспортной полиции линейного отдела МВД в аэропорту Толмачево удалось задержать получателя посылки в одном из почтовых отделений в Нижневартовске. Задержанным оказался 38-летний мужчина, который признался, что заказывал в Китае прекурсоры для изготовления и продажи наркотических средств. При этом основным местом работы мужчины являлась IT-компания, а производством и сбытом наркотиков он занимался с целью дополнительного заработка.

— Во время обыска в квартире нижневартовца нашли самодельную лабораторию по производству наркотических средств. Мужчине ничего не оставалось, как добровольно отдать правоохранителям химикаты и оборудование, купленные им для изготовления наркотиков, — добавили в ведомстве.

В отношении мужчины Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по статье — контрабанда наркотических средств в особо крупном размере. Сейчас драгдилер находится под арестом. Ему грозит до двадцати лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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