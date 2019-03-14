2019-03-14T07:39:09+03:00
Общество

«Никакой я не герой»: снявшийся в видео с Киркоровым железнодорожник из Новосибирска спас пассажирский поезд

Встретивший Киркорова на вокзале железнодорожник из Новосибирска оказался героем — он спас ехавший до Москвы поезд с пассажирами
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирский железнодорожник попал на видео с Киркоровым. Стоп-кадр с видео: https://www.instagram.com/fkirkorov.Новосибирский железнодорожник попал на видео с Киркоровым. Стоп-кадр с видео: https://www.instagram.com/fkirkorov.
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Новосибирский осмотрщик-ремонтник вагонов депо Инская Вячеслав Старков прославился, выявив серьезный дефект в ходовой части вагона пассажирского поезда. Он же засветился в видео с популярным певцом Филиппом Киркоровым, который приехал на поезде из Томска в Новосибирск с концертом и выйдя на перрон стал записывать сторис для своего Инстаграма.

20 февраля Старков шел по перрону Новосибирска-Главного, как вдруг к нему обратился пассажир: «Где мы, в каком городе?». «Новосибирск», — ответил железнодорожник.

Как выяснилось, «заблудившимся» пассажиром оказался Филипп Киркоров. Он приехал в Новосибирск на поезде в рамках своего турне, снимая видео для своих поклонников, на которое и попал Вячеслав Стариков. Фанаты поп-короля тогда же активно обсуждали контраст белой меховой шубы певца и «желтухи» простого сибирского железнодорожника, который, как стало известно, буквально за день до этого спас пассажирский поезд.

— Поезд «Улан-Удэ — Москва» прибыл на станцию Новосибирск-Главный, и Старков с коллегой приступили к осмотру вагонов. В одном из вагонов Старков заметил, что пополам сломалась буксовая пружина, о чем он тут же сообщил старшему смены. Неисправный вагон отцепили, оперативно отремонтировали, и только после этого состав продолжил движение по маршруту. За образцовое выполнение служебных обязанностей Вячеслав был поощрен денежной премией, — рассказали в издании Gudok.ru-Транссиб.

При этом сам скромный железнодорожник добавляет, что никакой он не герой, это обычный рабочий момент.

Филипп Киркоров в белой шубе записал смешное видео на новосибирском вокзале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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