Асфальт просел: движение по двум участкам улиц в Новосибирске ограничат на время ремонтных работ
Водителей предупреждают: в двух районах Новосибирска из-за ремонтных работ ограничат проезд для транспорта.
— Так с 13 марта ограничивается движение транспорта на участке улицы Семьи Шамшиных в районе домов № 52-56. Проезжая часть будет сужена на восемь метров. Это связано с проведением работ по устранению просадки дорожного полотна, — рассказали в пресс-центре мэрии города. — Окончание работ запланировано на 22 марта.
Также в связи с ремонтными работами на теплотрассе временно закрывается движение на участке улицы Обской.
— С 13 марта закрывается проезд для транспорта на участке улицы Обской в районе строящегося здания по улице Большевистская, 14. Это связано с проведением работ по ремонту теплотрассы, — отметили в ведомстве, добавив, что работы планируют закончить 22 марта.
В мэрии также уточнили, что объехать перекрытый участок можно по улице Большевистской.
Водителям необходимо быть внимательными, обращать внимание на знаки, информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU