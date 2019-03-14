2019-03-14T04:17:15+03:00
Общество

Асфальт просел: движение по двум участкам улиц в Новосибирске ограничат на время ремонтных работ

В Новосибирске временно ограничивается движение транспорта на участке улицы Семьи Шамшиных и Обской
Надежда ЯРКОВА
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Из-за ремонтных работ ограничат проезд для транспорта в двух районах города.Из-за ремонтных работ ограничат проезд для транспорта в двух районах города.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Водителей предупреждают: в двух районах Новосибирска из-за ремонтных работ ограничат проезд для транспорта.

— Так с 13 марта ограничивается движение транспорта на участке улицы Семьи Шамшиных в районе домов № 52-56. Проезжая часть будет сужена на восемь метров. Это связано с проведением работ по устранению просадки дорожного полотна, — рассказали в пресс-центре мэрии города. — Окончание работ запланировано на 22 марта.

Также в связи с ремонтными работами на теплотрассе временно закрывается движение на участке улицы Обской.

— С 13 марта закрывается проезд для транспорта на участке улицы Обской в районе строящегося здания по улице Большевистская, 14. Это связано с проведением работ по ремонту теплотрассы, — отметили в ведомстве, добавив, что работы планируют закончить 22 марта.

В мэрии также уточнили, что объехать перекрытый участок можно по улице Большевистской.

Водителям необходимо быть внимательными, обращать внимание на знаки, информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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