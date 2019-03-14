2019-03-14T03:36:25+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 14 марта будет тепло и пасмурно

Какая погода ждет новосибирцев в четверг, 14 марта
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе ожидается потепление до плюс 5 градусов днем.Сегодня в городе ожидается потепление до плюс 5 градусов днем.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе потеплеет до плюс 5 градусов днем, осадков не ожидается, на дорогах гололед.

— В четверг, 14 марта в Новосибирске ожидается небольшая облачность, без осадков, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура днем составит плюс 4-6 градусов, к ночи похолодает до минус 3-5 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах плюс 1-6 градусов, ночная около 0 — минус 5 градусов, при прояснениях до минус 10 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам пасмурную, но при этом теплую погоду с температурой днем до плюс 4 градусов и минус 2 градусов ночью. До конца недели характер погоды резко не изменится, в воскресенье возможно небольшое похолодание до минус 4 градусов днем и снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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