«Осколок очень острый, поранил десну»: сибирячка нашла пластмассу в купленном пироге

СЕГОДНЯ 20:28 2019-03-13T20:28:17+03:00

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О том, какая история приключилась с ней 9 марта, сибирячка написала на странице revizor.nsk. Девушка хотела купить в одной из новосибирских пекарен пирог с ветчиной, но в итоге так и не смогла его съесть. Выпечка оказалась с весьма «неаппетитной» начинкой.

- Очень жаль, что вся наша любовь к этому месту и чудесным пирогам разбилась за один миг. Слава богу, что этот осколок пластмассы в пироге всего лишь поранил десны, а не был проглочен, - описывает ситуацию женщина. - Он очень острый, вы даже не представляете на сколько. Я жду объяснений, почему в пироге оказалось это.

Пользователи соцсетей поддерживают сибирячку в комментариях и советуют, как ей действовать дальше:

- Надо писать жалобы в определенные инстанции, обращаться к руководству пекарни и просить от них письменный ответ, - рекомендуют подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU