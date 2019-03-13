«Молчаливый, но очень желающий»: объявление сибирячки о поиске пары для шпица-девственника рассмешило соцсети

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-13T17:08:22+03:00

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Веселое объявление Ольга, хозяйка семилетнего шпица, разместила на сервисе «Яндекс. Район»:

- Тимофей (шпиц, 6,5 кг) ищет спутницу! Нежный, тактичный и молчаливый, но очень желающий! Порода подруги не имеет значения, апартаменты есть, - написала сибирячка.

Увидев фото миленького шпица и такой рассказ о «четырехлапом принце», пользователи соцсетей с удовольствием начали писать комментарии:

- Милашка, - делают комплименты псу одни.

- Хочет и молчит,- юморят другие.

А вот Ольге совсем не до шуток: найти для Тимофея подругу оказалось непростой задачей.

- Тимоша – крупный пес, и обычные собаки его породы весом два килограмма ему не подойдут, иначе его «подруга» не сможет разродиться. Так что нам нужны собаки покрупнее, - объясняет сибирячка. – Обратиться к профессиональным заводчикам мы тоже не можем, потому что там только псы с родословной, а нам Тимошу привезли из деревни: его хозяева разошлись, и пес стал им не нужен.

А еще хозяйка уверяет: по характеру пес действительно очень спокойный, хорошо ладит с собаками, которые поменьше его.

- Но за все то время, что он был с нами, подруги у Тимоши не было. Мы игнорировали его потребности, а в этом году решили, что пора ему искать пару, - говорит Ольга.

Связаться с хозяйкой Тимофея можно по тел. 8-993-021-33-93.

ИСТОЧНИК KP.RU