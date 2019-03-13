«Вытирайся шапкой»: водитель автобуса «облил» новосибирца с ног до головы и даже не извинился
Новосибирец рассказал в социальных сетях о происшествии возле остановки Курчатова.
— Автобус маршрута №13 с большой скоростью подъехал на остановку и облил меня с ног до головы. Я подошел к водителю и говорю в окошко: «Что ты делаешь? Зачем так ездишь?». В ответ услышал: «Своей шапкой вытирай», — пишет сибиряк в группе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54».
Парень решил выяснить данные обидчика, но водитель автобуса не стал представляться. Кондуктор ответила, что не знает человека, который находится за рулем. Молодой человек сфотографировал информационную табличку, автобус принадлежит ПАТП-6.
— Диспетчер сказала, что этот водитель на рейсе первый день, — рассказал пострадавший.
— Лучше бы, и последний, — сочувствуют парню люди в соцсетях.
— Так что же ты стоял у лужи, видел же, что автобус едет.
— Тут нет правонарушения, никто этого водителя не уволит, — считают те, кто не видит в грязной одежде никаких проблем.
Водитель автобуса предложил облитому пешеходу вытереться шапкой..
ИСТОЧНИК KP.RU