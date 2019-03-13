«Вытирайся шапкой»: водитель автобуса «облил» новосибирца с ног до головы и даже не извинился

СЕГОДНЯ 15:22 2019-03-13T15:22:44+03:00

Сибиряка облили у остановки с ног до головы. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Мнения сибиряков разделились. Некоторые считают, что автор видео сам виноват в происшествии [видео]

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Новосибирец рассказал в социальных сетях о происшествии возле остановки Курчатова.

— Автобус маршрута №13 с большой скоростью подъехал на остановку и облил меня с ног до головы. Я подошел к водителю и говорю в окошко: «Что ты делаешь? Зачем так ездишь?». В ответ услышал: «Своей шапкой вытирай», — пишет сибиряк в группе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54».

Парень решил выяснить данные обидчика, но водитель автобуса не стал представляться. Кондуктор ответила, что не знает человека, который находится за рулем. Молодой человек сфотографировал информационную табличку, автобус принадлежит ПАТП-6.

— Диспетчер сказала, что этот водитель на рейсе первый день, — рассказал пострадавший.

— Лучше бы, и последний, — сочувствуют парню люди в соцсетях.

— Так что же ты стоял у лужи, видел же, что автобус едет.

— Тут нет правонарушения, никто этого водителя не уволит, — считают те, кто не видит в грязной одежде никаких проблем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/696936" frameborder="0"></iframe> Водитель автобуса предложил облитому пешеходу вытереться шапкой..

ИСТОЧНИК KP.RU