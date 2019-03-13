5 миллиардов на благоустройство: в Новосибирской области преобразят более 1300 дворов, парков и скверов

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-13T14:22:31+03:00

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5 миллиардов рублей из федерального бюджета область будет получать поэтапно до 2024 года. На эти средства будет благоустроено 810 дворов возле многоэтажек и 514 общественных пространств — парков, скверов, других территорий. Всего национальный проект затронет 1324 объекта.

— В 2019 году на благоустройство территорий региона будет направлено более 885 млн рублей. На территории 59 поселений области будут благоустроены 133 дворовые территории многоквартирных домов 42 общественных пространства, — министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал о ближайших планах.

В этом году условия нацпроекта «Жилье и городская среда» немного видоизменены. Жители смогут проголосовать за объекты благоустройства заочно. Кроме того требование к проектам ужесточат — для них будет обязательна госэкспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU