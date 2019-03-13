Висит на заборе, колышется ветром: детское объявление о пропаже собаки растрогает любого

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-13T12:54:27+03:00

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Жительница новосибирского Академгородка сфотографировала объявление, написанное детской рукой. В нем все по песне Шаинского: текст, почерк — все берет за душу.

«Украли собаку. Порода такса. Примерно светло-рыжий, на спине темная полоса. Игривый, любит людей», — далее указаны телефоны.

Две девочки 10 лет, написали несколько объявлений от руки, расклеили их по округе. Ориентировки с фотографиями в сети разместили старшие, где рассказали, что собаку просто вырвали из рук.

— 8 марта наша прабабушка с песиком гуляли по улице Арбузова. Подошел молодой человек, сначала просто рядом находился, потом начал расспрашивать, где какая улица находится, — рассказывает бабушка 10-летней Леры Ольга Елистратова. — Ушел за дом, вернулся, силой вырвал поводок из рук, схватил пса на руки и убежал. Приметы его: высокий, в спортивной форме, вот и все что запомнила моя мама. После этого случая у нее давление подскочило, сейчас выхаживаю ее.

Дени был подарен девочке Лере на 8 марта год назад. Подарок дорогой — пес чистокровный, с родословной, документами. Ольга говорит: это сразу было видно, и некоторые собачники во время прогулок замечали: «Вот бы его на охоту».

— Вполне возможно, что его продадут или для себя украли, на охоту ходить, — предполагает Ольга.

В полицию семья Елистратовых уже обратилась, там сразу сказали: надежды мало. Но фотографии и ориентировку в органах взяли, все передали экипажам ППС.

Если вдруг вы видели похожую таксу в Академгородке, сообщите об этом хозяевам по телефону: 8-913-788-1854.

Так выглядит годовалый Дени. Фото: Алина Елистратова

ИСТОЧНИК KP.RU