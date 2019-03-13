Суд приехал: живущий в Новосибирске мигрант спонсировал террористов
Житель Узбекистана, проживающий в Новосибирске, перечислил на счет террористов более 100 тысяч рублей
В Новосибирске начался суд над жителем Узбекистана, который помогал пожертвованиями террористам.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске 12 марта состоялось первое заседание выездного суда по делу гражданина Узбекистана, который приехал в Новосибирск на заработки. Он обвиняется в вербовке новобранцев в ряды ИГИЛ, а также в содействии терроризму, поскольку помогал группировке пожертвованием денег.
— Житель Узбекистана перечислил террористам более 100 тысяч рублей. Дальневосточный окружной военный суд специально приехал в Новосибирск, чтобы судить его. Зачитают приговор ему, скорее всего в пятницу, — рассказал источник из правоохранительных органов.
Если мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU