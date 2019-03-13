«Подсадить на иголочку»: известный новосибирский юрист открыла выставку вышитых картин

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-13T10:50:14+03:00

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Жительница Новосибирска Инесса Рябинина не только известный в городе и за его пределами юрист, но и творческая личность, создающая шедевры — ее работы можно увидеть на выставке Новосибирского клуба любителей вышивки «Золотая канитель», которая открылась 12 марта в выставочном зале Новосибирского государственного областного Дома народного творчества.

— Выставка организована вместе с домом Народного творчества, это не какой-то коммерческий проект, это люди разных профессий, разных социальных слоев, объединившихся на почве любимого хобби. При этом люди очень разные, от 10-16 лет и до 90. Вот, например, самая опытная вышивальщица Нелли Ивановна, ей — 90 лет, — рассказала о выставке Инесса Рябинина.

Работа по вышиванию картин занимает до 3 лет.Фото: Даба ДАБАЕВ

Она отметила, что сама пришла к вышивке и творчеству в целом — спонтанно. Где-то 15 лет назад, потому что очень хотелось общаться. Потом уже появились проекты, выставки, мастер-классы и участие в конференциях.

— Раньше у нас были объявления по приему в клуб, лет 15 назад, а сейчас имя у клуба уже такое, что люди сами нас находят. Кто-то через друзей, кто-то через знакомых, кто-то на выставках. Бывает, пишут в соцсетях: «сходил на вашу выставку, а можно так прийти?» и приходят, и остаются. Это называется, как у нас говорят — подсадить на иголочку. Лучше подсадить на иголку по вышиванию, чем на любые другие, есть такое выражение, — добавляет Рябинина.

Выставка работ Инессы Рябининой расположилась в доме Народного творчества.Фото: Даба ДАБАЕВ

Художник призналась, что на некоторые работы у нее уходит 2-3 года, а некоторые получаются гораздо быстрее.

— Сидишь, например, в очереди, вышиваешь. Со мной постоянно какая-то работа ездит небольшая, в свободное время, если получается — делаю, иногда и стоя в пробке. Даже не знаю, что именно вдохновляет на творчество, я иногда себе этот вопрос сама задаю. Наверное, желание повторить прекрасное, потому что на Востоке говорят, пока человек вдохновлен, он жив. И чтобы человек захотел жить, нужно чтобы он чем-то вдохновился, я всем начинающим желаю, чтобы они быстрей к этому пришли. Я иногда думаю, что какая-то часть моей жизни прошла за пределами творчества, и иногда жалею об этом. Чем быстрее они придут, тем больше удовольствия и наслаждения они получат, — поделилась размышлениями о творчестве Инесса Рябинина.

При этом она уточнила, что в выставке со своими работами может принять участие любой.

Свои работы сибирячка иногда делает в дороге, например, пока стоит в пробке.Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU