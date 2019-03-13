«Начались судороги, изо рта пошла пена»: пристав в Новосибирске спас жизнь мужчине с внезапным приступом эпилепсии
В Новосибирске судебный пристав спас дворника, у которого случился приступ эпилепсии на улице.
— Инцидент произошел 12 марта прямо возле здания отдела судебных приставов по Калининскому району Новосибирска. После приема посетителей судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Николай Сергеев вышел на улицу и в это время проходивший мимо местный дворник неожиданно упал на спину. У мужчины начались судороги, а изо рта пошла пена. По этим признакам Николай предположил, что у мужчины случился приступ эпилепсии. Понимая, что медлить нельзя ни секунды, пристав до приезда врачей перевернул его на бок, чтобы тот не захлебнулся слюной, освободил его шею от сдавливающей одежды и вызвал скорую помощь, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Прибывшие на место врачи после осмотра мужчины подтвердили, что у него случился эпилептический припадок.
— После того как мужчина пришел в себя он поблагодарил судебного пристава за оказанную ему помощь. При этом он признался, что приступ случился у него впервые, — отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU