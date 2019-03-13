Неудачная парковка: «Форд» выбил двери павильона, вылетев с дороги на проспекте Дзержинского
Иномарка на скорости влетела в торговый павильон на проспекте Дзержинского, разбив входные двери.
— Авария произошла на перекрестке улицы Королева и проспекта Дзержинского. Ford выбил дверь центрального входа в павильон, вылетев на тротуар после столкновения с Renault Sandero, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидца, водитель «Рено» решил повернуть перед иномаркой, ехавшей по проспекту Дзержинского на высокой скорости.
В аварии никто из водителей серьезных повреждений не получил.
в аварии обошлось без пострадавших.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU